Drömstart för Hjulmand i galna matchen

Kasper Hjulmand gjorde sin första match som tränare för Bayer Leverkusen.

Då vann Leverkusen med 3–1 mot Eintracht Frankfurt.

En match som innefattade dubbla utvisningar.

Foto: Bildbyrån

Bayer Leverkusen sparkade Erik ten Hag och Kasper Hjulmand tog över. Under fredagen gjorde dansken sin första match som tränare för den tyska klubben.

Det var Eintracht Frankfurt som stod för motståndet som gästade Bayer Leverkusen i Bundesliga. Det var hemmalaget som fick utdelning först. Redan i den tionde minuten slog Alejandro Grimaldo till med en frispark som tog i stolpen och via Frankfurt-spelaren in i mål.

I halvtid stod det 2–1 till Leverkusen efter ett mål av Patrick Schick och en reducering från bortalaget.

Med en halvtimme kvar av matchen fick Leverkusen-spelaren Robert Andrich sitt andra gula kort och visades ut. I matchminut 92 kom nästa utvisning för hemmalaget. Denna gång Ezequiel Fernandez som även han drog på sig sit andra gula.

Trots två spelare färre på plan fick Hjulmands lag jubla när Grimaldo slog till med sitt andra frisparksmål för matchen i det absoluta slutet av matchen. Slutresultat 3–1.

Värt att notera är att Hugo Larsson saknades i Eintracht Frankfurt på grund av sjukdom.