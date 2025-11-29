Drömstart för Kim Hellberg i Middlesbrough
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kim Hellberg fick jubla i sin debut som tränare för Middlesbrough.
Matchen slutade 2–1 till ”Boro”.
Kim Hellberg lämnade Hammarby för Championship-klubben Middlesbrough tidigare i veckan.
Under lördagen gjorde han sin första match som tränare för den engelska klubben när Derby County stod för motståndet.
Det blev en svettig inledning för den svenske tränaren. I den andra minuten tog Derby ledningen genom Patrick Agyemang.
”Det är ett sätt att tysta hemmafansen. Välkommen till England, Kim Hellberg”, skrev BBC.
I den andra halvleken lyckades ”Boro” vända. I den 75:e minuten nickade Matt Targett in kvitteringen och knappt tio minuter senare fullbordade Morgan Whittaker vändningen.
Den här artikeln handlar om: