Drömstart för Kim Hellberg i Middlesbrough

Kim Hellberg fick jubla i sin debut som tränare för Middlesbrough.

Matchen slutade 2–1 till ”Boro”.

Kim Hellberg lämnade Hammarby för Championship-klubben Middlesbrough tidigare i veckan.

Under lördagen gjorde han sin första match som tränare för den engelska klubben när Derby County stod för motståndet.

Det blev en svettig inledning för den svenske tränaren. I den andra minuten tog Derby ledningen genom Patrick Agyemang.

”Det är ett sätt att tysta hemmafansen. Välkommen till England, Kim Hellberg”, skrev BBC.

I den andra halvleken lyckades ”Boro” vända. I den 75:e minuten nickade Matt Targett in kvitteringen och knappt tio minuter senare fullbordade Morgan Whittaker vändningen.



