Drömstart för Malen i Roma – slog till direkt

Donyell Malen har endast varit en Roma-spelare i två dagar.
Under söndagen gjorde han sin första match – och slog till med ett mål.
Detta när Rom-laget vann matchen med Torino med 2-0.
Det var under fredagen som Donyell Malen presenterades av AS Roma efter att ha lånats ut från Aston Villa.
Två dagar senare, i dag söndag, spelade han sin första match för Roma.
För motståndet stod Torino på bortaplan i en match där Malen inte skulle dröja länge med att presentera sig. Redan efter 20 minuter hade han gjort sitt första mål, som däremot skulle bli bortdömt efter VAR-granskning.
Ett par minuter senare var det dock dags igen, och denna gång skulle målet stå. Således hade Donyell Malen inlett sin sejour i Roma på bästa möjliga sätt.
Än bättre blev det när Paulo Dybala utökade ledningen till 2-0 i den andra halvleken, och fastställde slutresultatet.
Segern för Roma innebär att man nu hakar på topplagen Inter, Milan och Napoli i Serie A-tabellen.
