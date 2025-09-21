Dubbla svenskmål – när FCK tappade seger

Viktor Claesson och Jordan Larsson slog båda två till för FC Köpenhamn idag.

Någon seger blev det dock inte för storklubben.

3–3 blev slutresultatet mot Silkeborgs IF.

Foto: Bildbyrån

Jordan Larsson blev målskytt i Champions League tidigare i veckan och idag slog han till igen.

Svensken satte dit FCK:s kvittering från straffpunkten mot Silkeborg redan i den 9:e minuten.

Landsmannen Viktor Claesson ville inte vara sämre själv och efter dryga halvtimmen så gav han hemmalaget ledningen.

FCK utökade sedan till 3–1 tidigt i den andra halvleken, men någon seger blev det inte.

Silkeborg reducerade först i den 68:e minuten och bara sex minuter senare kvitterade bortalaget. 3–3 blev även slutresultatet.