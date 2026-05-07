Duons succé – slår rekord med klubblaget

Julia Roddar och Kosovare Asllani är med och skriver rekord.

Deras klubb London City Lionesses är den nykomling som tagit flest poäng någonsin.

London City Lionesses är nykomlingar i Womens Super Leauge med Julia Roddar och Kosovare Asllani i laget.

Redan under debutåret har de slagit rekord i ligan.

De har slagit rekord som det ny uppflyttade laget som har tagit flest poäng. Denna säsong har de tagit 24 poäng, vilket slår det tidigare rekordet på 23 poäng. De är även den första oberoende damklubben att på denna nivå, dessa uppgifter kommer från pitchnews.

Kosovare Asllani råkade ut för en fruktansvärd knäskada tidigare i år och kommer vara frånvarande från fotbollen under längre tid, men innan skadan stod hon noterad för två mål och tre assister på 19 matcher. Julia Roddar står noterad för 19 matcher varav fem från start.

London City ligger sjua i ligan, framför storklubbar som West Ham och Liverpool.