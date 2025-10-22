Dystra beskedet: Liverpools materialförvaltare har dött

Liverpool meddelar ett mycket dystert besked.

Detta då damlagets materialförvaltare Jonathan Humble plötsligt har gått ur tiden.

”Alla våra tankar och kärlek är hos Jonathans fru Claire och deras tre barn”, säger vd Andy O’Boyle i ett uttalande.

Foto: Alamy

Liverpool är i sorg – igen.

För en månad sedan meddelade Merseyside-klubben att den förre damlagstränaren Matt Beard plötsligt hade gått bort.

Det ledde till att en av lagets matcher sköts upp och att flera matcher över England föranleddes av en tyst minut för att minnas Beard.

Nu meddelar Liverpool att damlagets materialförvaltare, Jonathan Humble, har dött.

På sin hemsida skriver de att Humble plötsligt insjuknade i sitt hem på söndagskvällen och att han dog på Leighton Hospital i Crewe några dagar senare.

”Detta är förkrossande nyheter. Det första jag vill säga är att alla våra tankar och kärlek är hos Jonathans fru Claire och deras tre barn”, säger damlagets vd Andy O’Boyle i ett uttalande och fortsätter:

”Jag kände Jonathan från hans tid i Manchester United och har alltid sett honom som ett enastående proffs och en person med en fantastisk karaktär. Trots att vi bara hade nöjet att ha honom hos oss i några månader lyste hans stolthet i arbetet och driv efter den högsta standarden igenom från dag ett.”

”Vi kommer att sakna honom djupt”.

Det var inför den pågående säsongen som Jonathan Humble anslöt till Liverpool från Manchester United.