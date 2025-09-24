Dystra rapporter: Befarad korsbandsskada för Liverpool-talangen

Giovanni Leoni tvingades av på bår under sin Liverpool-debut igår.

Nu kommer dystra rapporter kring den unge mittbacken.

Leoni befaras ha dragit på sig en korsbandsskada.

Foto: Bildbyrån

Den unge italienske försvararen, Giovanni Leoni, som lämnade Parma för Liverpool i somras gjorde igår kväll debut för den engelska storklubben.

Leoni fanns med från start i ligacupmötet med Southampton och den unge italienaren imponerade.

Dessvärre för 18-åringen så var olyckan framme i slutet av matchen och med ungefär tio minuter kvar fick han bäras ut på bår.

Nu kommer dystra rapporter kring Leoni.

Nicoló Schira rapporterar befaras den unge mittbacken ha dragit på sig en korsbandsskada. Om så är fallet kan upp till ett år av rehabilitering krävas för 18-åringen.

#Liverpool’s young talent Giovanni #Leoni had to come off with a knee injury tonight against Southampton. It could make suspicious of an ACL injury. #Slot added at the end of the games: ‘If a player goes off like that, it is normally not a good sign”. Get well soon Giovanni! #LFC pic.twitter.com/dgyih4bS3m — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 24, 2025

Liverpool vann till slut matchen mot Southampton med 2–1, detta tack vare mål av Alexander Isak och Hugo Ekitike.