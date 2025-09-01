Ekitike kallas in efter succén – Arsenal-stjärnan tvingas utgå

Hugo Ekitike har gjort succé sedan flytten till Liverpool.

Nu har han kallats in som ersättare till Rayan Cherki i det franska landslaget.

Samtidigt står det klart att Arsenal-stjärnan, William Saliba, utgår och ersätts av Benjamin Pavard.

Hugo Ekitike lämnade Eintracht Frankfurt för Liverpool denna sommar och anfallaren har gjort succé hos de regerande Premier League-mästarna.

Hittills har det blivit tre mål och en assist på fyra matcher för fransmannen Liverpool-tröjan och nu kommer nästa glädjebesked för 23-åringen.

Rayan Cherki har tvingats utgå från Frankrikes VM-kvaltrupp och Ekitike har kallats in som ersättare.

Didier Deschamps a dû acter le forfait de Rayan Cherki (déchirure du quadriceps).



Pour le remplacer, le sélectionneur a décidé de convoquer Hugo Ekitike !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/3CSwWxjGq6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2025

Cherki ut och Ekitike in är inte den enda ändring för Didier Deschamps och hans landslagstrupp.

William Saliba som tvingades bryta gårdagens stormöte mot Liverpool har också utgått från truppen, Benjamin Pavard ersätter honom.

Under kommande samling ställs Frankrike mot Ukraina på bortaplan och Finland på hemmaplan.