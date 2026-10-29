Enrique kritiserar Ballon d’Or: ”Han förtjänar en bättre placering”

PSG-tränaren Luis Enrique är inte nöjd med Vitinhas placering i Ballon d’Or.

Portugisen slutade fjortonde, efter att ha varit trea förra året.

– Han förtjänar en bättre placering, säger Enrique.

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Förra året slutade Vitinha trea i Ballon d’Or efter en mycket stark säsong med PSG. I år föll han till fjortonde plats, bakom bland andra lagkamraterna Fabián Ruiz och Achraf Hakimi.

Det tycker inte Luis Enrique är rättvist.

– Det han tillför laget är något helt annat. Det är alltid ett nöje för mig att ha en spelare med de här tekniska och fysiska egenskaperna, säger han enligt Foot Mercato och tillägger:

– Han är otroligt talangfull. Jag är väldigt glad att ha en spelare på den här nivån, och han förtjänar en bättre placering i Ballon d’Or.

Harry Kane vann årets Ballon d’Or före Kylian Mbappé och Lamine Yamal.

Se hela rankningen här: Ballon d’Or 2026: Hela herrarnas ranking



