Eva Nyström blev utburen på bår i krossen

West Hams mittback Eva Nyström, 26, skadade sig.

Finskan fick nackkrage och fick bäras ut på bår.

Arsenal mötte West Ham under lördagen. Arsenal vann med 5–0 i krossen.

Med dryga tjugo minuter kvar av matchen så kom Arsenals Stina Blackstenius stormande mot mål och då stoppade den före detta Hammarby-mittbacken och West Ham lagkaptenen, Eva Nyström, målchansen. I samma veva ramlar Blackstenius över Nyström och mittbacken blev liggande.

Efter ett längre uppehåll för att ge 26-åringen vård på planen blev mittbacken utburen på bår med nackkrage.

Omfattningen av skadan är ännu inte känd.