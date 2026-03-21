Foto: Bildbyrån

Eva Nyström blev utburen på bår i krossen

Lovina Stafhammar
West Hams mittback Eva Nyström, 26, skadade sig.
Finskan fick nackkrage och fick bäras ut på bår.

Arsenal mötte West Ham under lördagen. Arsenal vann med 5–0 i krossen.

Med dryga tjugo minuter kvar av matchen så kom Arsenals Stina Blackstenius stormande mot mål och då stoppade den före detta Hammarby-mittbacken och West Ham lagkaptenen, Eva Nyström, målchansen. I samma veva ramlar Blackstenius över Nyström och mittbacken blev liggande.

Efter ett längre uppehåll för att ge 26-åringen vård på planen blev mittbacken utburen på bår med nackkrage.

Omfattningen av skadan är ännu inte känd.

