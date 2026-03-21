Eva Nyström blev utburen på bår i krossen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
West Hams mittback Eva Nyström, 26, skadade sig.
Finskan fick nackkrage och fick bäras ut på bår.
Arsenal mötte West Ham under lördagen. Arsenal vann med 5–0 i krossen.
Med dryga tjugo minuter kvar av matchen så kom Arsenals Stina Blackstenius stormande mot mål och då stoppade den före detta Hammarby-mittbacken och West Ham lagkaptenen, Eva Nyström, målchansen. I samma veva ramlar Blackstenius över Nyström och mittbacken blev liggande.
Efter ett längre uppehåll för att ge 26-åringen vård på planen blev mittbacken utburen på bår med nackkrage.
Omfattningen av skadan är ännu inte känd.
Den här artikeln handlar om: