Blackstenius målskytt direkt – i Arsenals kross

Under lördagen ställdes Arsenal och West Ham mot varandra i ett Londonderby. I Arsenal startade den förre Hammarby-spelaren Smilla Holmberg och Stina Blackstenius.

Den sistnämnde skulle presentera sig direkt i derbyt. Efter knappt fem spelade minuter hittade Chloe Kelly till svenskan som stötte in ledningsmålet.

Blackstenius byttes ut i den andra halvleken. Derbyt slutade 5–0 till Arsenal efter ytterligare mål av Chloe Kelly, Alessia Russo och Beth Mead som assisterades av Holmberg.

Arsenal ligger fyra i Women’s Super League.

På annat håll i ligan kryssade Chelsea och London City Lionesses. Johanna Rytting Kaneryd blev målskytt.