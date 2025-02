FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 7

Storspelare tillbaka i form och målkalas.

Svenska målskyttar som använder både högerfoten och knät (!)

Här är FotbollDirekts fem bästa svenskar i Europa från den gångna helgen.

Förra veckan toppade Sebastian Nanasi listan efter nästan två mål gjorda, då lagkamraten Emanuel Emegha snodde till sig det första. Nu har en ny helg full med spännande matcher spelats.

Premier League-spelet återigen i full gång efter ett tidigare uppehåll. Trots det visar flera svenskar sig på den övriga scenen i Europa och svenska mål har förgyllt den gånga veckans matcher.

Här är därför, i sin ordning, helgens fem bästa svenskar i Europa.

Niclas Eliasson, som nästan har börjat prenumerera på denna lista, är återigen med och inte konstigt att ryktena från andra klubbar blir flera.

Under helgen ställdes Eliassons AEK Athen mot den, just nu placerade, liga-nian Atronomis.

Eliasson, som har blivit en av de grekiska topplagets viktigaste spelare, var med från start när huvudstadslaget tog emot gästande Atronomis.

Matchen skulle inte starta helt enligt plan för 29-åringens AEK Athen, då de släppte in mål redan i den 11 minuten. Detta resultat skulle dock inte stå sig.

30 minuter in i första halvlek var Niclas Eliasson framme för att kvittera in 1–1-målet.

Slutresultatet såg ut att stanna vid delad poäng och det var inte för än i den 94:e minuten som AEK Athens Petros Mantalos avgjorde matchen med.

Efter matchen tilldelades Niclas Eliassons matchens lirare efter sin insats.

Den förre BP och Djurgården-spelaren Lucas Bergvall har under den senaste tiden fått stort förtroende från tränare Ange Postecoglou i Spurs, efter att ha värvats till London-laget för en stor summa.

Under helgen ställdes Tottenham mot Manchester United i ett ångestmöte, där båda lagen har gått kräftgång under en längre tid.

Från start fanns båda Tottenham-svenskarna, Dejan Kulusevski och just Lucas Bergvall, med från start.

Matchen bjöd inte på många mål utan det första kom redan i den 13 minuten där svensk-talangen var högst inblandad. Underett anfall från Tottenham lyckades Bergvall tillskansa sig bollen i ett ypperligt skottläge. 19-åringens skott var tillräckligt bra för att United-slipsen Onana skulle släppa en retur till James Maddison som gjorde matchens enda mål.

Tre viktiga poäng för ett Tottenham Hotspur som just nu ligger på en tolfte plats i Premier League.



Den svenska Barca-profilen Fridolina Rolfö nätade senast i förlusten mot Espanyol i början av februari.

Efter en kämpig period med färre speltid och aningen svagare insatser märktes en stor lättnad när Rolfö, tillsammans med sitt Barcelona, körde över Madrid CFF.

Matchen mot Madrid CFF inleddes med en mardrömsstart för Rolfös Barcelona. Insläppt mål efter bara 3 minuter. Resultatet skulle bara stå sig i elva minuter sedan var det ett lag som totalt dominerade matchen.

Två mål från det katalanska storlaget i första halvleken vända på matchen och målstatistiken skulle bara peka uppåt.

Andra halvlek inleddes med mål från Vicky Lopez och knappt tio minuter senare var dens svenska storstjärnan och förre kristallbollen-vinnaren framme med högerfoten och lyckades knorra in 4–1-målet.

Barcelona nöjde sig inte där utan gjorde i slutminutrarna ett sista 5–1-mål och krossen var ett faktum.

No ha sido el mejor partido de Fridolina Rolfö y le ha estado costando en los últimos tiempos, pero me alegro bastante por este gol que ha anotado porque sumará bastante a su confianza. La celebración ha sido un desahogo y espero que ahora pueda sentirse mejor de cara a… pic.twitter.com/vJBOqY5jkF

Anfallaren Leo Bengtsson, som lämnade ett guld-vittrande BK Häcken under 2022, har sedan dess visat upp sig på den europeiska scenen.

26-åringen, som spelar för cypriotiska Aris Limassol, var framme med en prick i målprotokollet under helgen.

Bengtssons lag ligger för tillfället på en andraplats i den inhemska ligan.

I helgens batalj ställdes de mot Anorthosis som huserar på en sjundeplats i tabellen. Till en början var matchen långsam och mållös, men i den 44 minuten av första halvlek gjorde Bengtssons lagkamrat Eric Boakye det första målet.

I andra halvlek var det inget snack om saken. Aris Limassol utökade ledningen i den 64 minuten och strax efter kom Leo Bengtsson in. Efter knappt 30 minuter spelade kunde Ingarö-sonen döda matchen med 3–0-målet vilket blev slutresultat.

Leo Bengtsson wraps it up with a 3rd for Aris

Anorthosis 0-3 Aris pic.twitter.com/qcZGRSiZBW

— THIS IS MAPPA: FOOTBALL IN CYPRUS PODCAST (@ThisIsMappa) February 15, 2025