FD:s avslöjande bekräftat: Tilde Lindwall lämnar Vålerenga

Efter två år i Norge går Tilde Lindwall vidare i karriären.

Den 24-åriga svenskan bekräftar nu FD:s avslojande om att hon lämnar Vålerenga i jakt på mer speltid.



Tilde Lindwall lämnar Vålerenga. Det bekräftar hon på sina sociala medier under torsdagen.



Detta kunde FD rapportera om för drygt två veckor sedan – och nu är det alltså bekräftat.



Efter två säsonger i klubben där 24-åringen spelat 34 matcher väljer hon att inte förlänga kontraktet utan istället leta efter en klubb där hon kan få mer speltid.



– Det har varit en väldigt lärorik tid där jag har utvecklats och vuxit massor, både som spelare och person. Jag har fått uppleva sånt man alltid drömt om, som att vinna titlar och spela Champions League, skriver hon på sin Instagram.



