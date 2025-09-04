Conrad Harder har bytt Sporting mot RB Leipzig – med minsta möjliga marginal.

Detta då det endast återstod 15 sekunder när transfern gick igenom under deadline day.

– Vi stod bara där och väntade tills de kom ut i korridoren och alla brast ut i jubel, säger Harder till Tipsbladet.

Det var under måndagskvällen, som var den sista öppna dagen på det internationella transferfönstret, som nyheten publicerades.

Conrad Harder hade bytt Sporting mot RB Leipzig i en affär värd omkring 280 miljoner kronor.

På sin hemsida meddelade den tyska klubben att 20-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2030.

Det var dock nära att ingenting av detta blev av – då det endast var 15 sekunder kvar på fönstret när övergången gick igenom.

– Sista gången jag tittade på klockan var det halvannan minut kvar. Då sa jag ett par gånger: ”Det är slut. Det blir inte av.” Men min agent sa hela tiden till mig: ”Den går igenom. Den kommer att gå igenom”. Han fortsatte insistera på att den (övergången) skulle gå igenom, säger Conrad Harder till Tipsbladet.

Under måndagskvällen befann sig anfallaren i katakomberna hos RB Leipzig och inväntade svaret.

– Jag gick bara från rum till rum och frågade: ”Vad händer, vad händer?” Jag var där med min agent, och vi kunde inte göra varken från eller till. Vi stod bara där och väntade tills de kom ut i korridoren och alla brast ut i jubel.

Med 15 sekunder kvar gick alltså övergången igenom – och då var känslorna påtagliga.

– Det var hjärtklappning längs vägen och tårar efteråt. Det var många känslor som kom fram just där. Det var kulmen på några tuffa veckor, timmar och sekunder som fick fritt spelrum just där, avslutar Harder.









