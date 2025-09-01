Klart: RB Leipzig värvar Conrad Harder

Från Sporting till Leipzig.

Den resan gör den danske anfallaren Conrad Harder.

Det står klart under måndagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres före detta lagkamrat i Sporting, Conrad Harder, lämnar nu Portugal.

Detta för spel i RB Leipzig – som har köpt loss anfallaren.

På sin hemsida meddelar den tyska klubben att 20-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2030.

Vad gäller övergångssumma landar den, enligt Fabrizio Romano, på 26 miljoner euro (eller 286 miljoner kronor). Den sägs även kunna stiga med fyra miljoner euro, eller 44 miljoner kronor, i form av prestationsbaserade bonusar.

Med Sporting blev det totalt tolv mål och sju assist på 52 matcher.