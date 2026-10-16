Flick bekräftar: Raphinha och De Jong tillbaka

Barcelona får två viktiga spelare tillbaka inför en tuff period.

Både Raphinha och Frenkie de Jong är återställda från sina skador.

De kan spela redan mot Real Betis på lördag.

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Barcelonas tränare Hansi Flick bekräftade på fredagens presskonferens att Raphinha och Frenkie de Jong är tillbaka efter sina skador. Båda kan vara aktuella när laget möter Real Betis i La Liga på lördag.

Den 29-årige brasilianaren skadade sig under landslagsuppehållet och missade segrarna mot Getafe och Galatasaray. Innan dess hade han gjort 14 mål på åtta matcher den här säsongen.

– Om du frågar honom säger han att han är redo att starta, men vi tar det steg för steg. Vi har många matcher på kort tid och vi måste hantera det, säger Flick under fredagens presskonferens.

De Jong har inte spelat alls den här säsongen, efter en knäskada som han ådrog sig under VM.

– Han ger oss ytterligare ett alternativ på mittfältet, och vi får se hur han utvecklas. Han tränar bra och är redo för speltid. Han verkar väldigt fokuserad, och han är en toppspelare, säger Flick.

Avlastning för Yamal

Comebackerna kan minska trycket på Lamine Yamal. Den 19-årige världsmästaren har spelat hela matchen i åtta av Barcelonas tio tävlingsmatcher den här säsongen, och i de två andra byttes han ut efter en timme.

– Han är en speciell spelare. Vi måste hantera hans speltid, men det viktiga är att han njuter av att spela. Så är det just nu, och det vill jag inte avbryta, säger Flick.

Barcelona har vunnit samtliga matcher hittills den här säsongen, men nu väntar ett tufft schema. Efter bortamatchen mot Betis, som ligger trea i ligan, möter laget Paris Saint-Germain borta i Champions League på tisdag. Fem dagar senare väntar El Clásico hemma mot José Mourinhos Real Madrid, som får klara sig utan avstängde Vinícius Júnior.

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