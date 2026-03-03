Förre stjärnan hyllar Hellberg: ”Utstrålar självförtroende”

Kim Hellbergs Middlesbrough går starkt i Championship.

Den tidigare ”Boro”-stjärnan Tommy Smith imponeras av den svenske tränaren.

– Han har ett riktigt lugnande inflytande, säger Smith till Sky Sports.

Foto: Alamy

Kim Hellbergs Middlesbrough vände på den negativa trenden under måndagen när Birmingham City besegrades. Efter matchen hyllades den svenske huvudtränaren av Tommy Smith, som tidigare varit spelare i klubben. Smith är numera verksam bakom kulisserna i klubben och menar att Hellbergs ankomst har gjort gott.

– Han har ett riktigt lugnande inflytande, särskilt ur mitt perspektiv. Jag jobbar tillsammans med honom nu, vilket jag har stor tur att få göra. Han utstrålar självförtroende och lugn, och det smittar av sig på spelarna, säger Tommy Smith till Sky Sports.

Inför matchen mot Birmingham hade ”Boro” gått segerlösa i tre raka matcher. Smith medger att det oroade honom.

– De tre matcherna som Middlesbrough inte vann i, jag var aldrig särskilt orolig eftersom prestationerna fortfarande har varit där. De åker till Birmingham och vinner på det sättet. Det är inte en överraskning för mig.

Middlesbrough ligger tvåa i Championship, vilket inenbär uppflyttning till Premier League om de behåller positionen.



