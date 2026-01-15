Förre United-tränarens känga: ”Väldigt lite förståelse”

Erik ten Hag tvingades lämna Bayer Leverkusen efter tre matcher.

Nu riktar nederländaren kritik mot topparna i fotbollsvärlden.

– Jag blev avskedad utan att ha fått chansen att bevisa att min metod fungerar, säger han enligt Daily Mail.

Foto: Alamy

Erik ten Hag fick sitt genombrott som tränare i Ajax när han tog laget till en Champions League-semifinal 2019. Senare tog han över som tränare i Manchester United där han blev kvar till hösten 2024.

När 55-åringen tog över Bayer Leverkusen i fjol dröjde det bara tre matcher innan klubben valde att sparka honom. Nu riktar han kritik mot ägarna och högt uppsatta inom fotbollsvärlden.

– Jag blev avskedad utan att ha fått chansen att bevisa att min metod fungerar. Om du tittar på mitt CV har det alltid varit ganska bra. Mitt arbetssätt har alltid lett till framgång, säger ten Hag enligt Daily Mail.

55-åringen menar att högt uppsatta personer i klubbar tar alldeles för drastiska beslut.

– Det blir alltmer extremt. Man ser fler och fler ägare som går med i klubbar som vill göra avtryck. De har i allmänhet väldigt lite förståelse för ämnet. Tekniska direktörer fattar också ofta opportunistiska beslut när resultaten är en besvikelse.

Nyligen tog ten Hag över som teknisk direktör i FC Twente men utesluter inte att tränarkarriären kan återupptas.

– Man vet aldrig, fotboll är oförutsägbar.