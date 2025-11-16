Forsberg stöttar Hareide: ”Väldigt bekymrad”

Åge Hareide, 72, är allvarligt sjuk.

Nu stöttas den tidigare tränaren av Emil Forsberg.

– En stor människa, en stor man, säger han enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, lördag, som norska VG rapporterade att den tidigare Malmö FF-tränaren Åge Hareide är allvarligt sjuk. Norrmannen, som numera är expert på NRK, saknades från sitt uppdrag och fick stöd från den norska förbundskaptenen Ståle Solbakken.

– Jag skickar en hälsning till Åge Hareide som kämpar sin kamp, sa Solbakken.

Emil Forsberg spenderade säsongen 2014 tillsammans med Hareide i Malmö FF.

– Jag är väldigt bekymrad. En stor människa, en stor man som hjälpte mig väldigt mycket i min karriär, säger han enligt Sportbladet.

Forsberg. Foto: Bildbyrån

– Klart det är oroande och tråkigt. Jag vet inte hur läget ser ut men jag får se till att kolla upp det, fortsätter Forsberg.

Vad Åge Hareide lider av, och hur allvarlig sjukdomen är, har ännu inte kommunicerats.