Glädjen efter uttagningen till AFCON: ”En sjuk känsla”

Jack Lahne har hittat sig själv i den österrikiska andraligan.

Nu har han tagits ut i den zambiska trupp som ska spela afrikanska mästerskapen i Marocko.

– Att få chansen att spela i ett mästerskap är helt otroligt, säger Lahne till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under onsdagen stod det klart att Jack Lahne, med ett förflutet i klubbar som Brommapojkarna, AIK, Amiens, Örebro SK och BK Häcken, togs ut i den zambiska trupp som ska resa till Marocko för att spela de afrikanska mästerskapen i december och januari.

Därför valde FotbollDirekt att ringa upp den 24-årige anfallaren – som just nu befinner sig i Österrike där han spelar för andraligalaget Austria Lustenau – för att ta reda på när han fick beskedet och hur det kändes att få det.

– Jag har haft en liten känsla kring det tidigare då jag har behövt åka ner till Zambia för att fixa mitt pass och sådana saker förra veckan. Jag hörde att det fanns planer på att vi eventuellt skulle åka med en 38-mannatrupp till träningslägret i Spanien och sedan åka med 28 till Marocko. Man var lite spänd på det såklart men jag visste väl att jag skulle vara med i den trupp med 38 spelare, såklart, men var inte hundra på den andra, säger Lahne till FotbollDirekt.

38 personer på ett träningsläger är väldigt många.

– Ja. Men de var kanske oroliga över att många inte skulle komma, fast jag vet inte. Det kan vara för att det är två matcher och att de ska få en känsla för vilka som skulle vara med.

Hur kändes det då när anfallaren fick det slutgiltiga beskedet kring att han ska resa till Marocko?

– Det var en lättnad, och en sjuk känsla faktiskt. Att få chansen att spela i ett mästerskap är helt otroligt.

”Jag har kanske haft mitt bästa halvår i karriären”

Foto: Bildbyrån.

Även om Lahne var med under Zambias senaste samling menar han att den “riktiga” debuten fortsatt väntar.

– Jag gjorde det under det senaste landslagsuppehållet, det var mina två första matcher. Men det var träningsmatcher så nu kan man säga att det blir min officiella debut, om jag får spela.

Hur kommer det sig att du valde att spela för Zambia?

– Att representera Sverige hade också varit superkul men att få representera landet jag är född i och där min biologiska familj bor blir en annan sak. Då kan representera dem men också min familj här i Sverige. Det var inte svårt i sig att välja men det var ett beslut jag behövde ta tidigare än tänkt, då jag har försökt att spela med det zambiska landslaget i några år. Det har varit lite strul här och där men det blev bra till slut. Jag har kanske haft mitt bästa halvår i karriären sett till poäng och det spelmässiga tillsammans.

Det är många bra lag med i de afrikanska mästerskapen. Hur ska det bli att springa ut på arenorna och möta lag som Marocko?

– Det är helt sjukt. När vi spelade mot Sydafrika (under den förra samlingen) fick jag smaka på känslan av att spela för landslaget. Innan matchen sade tränaren och spelarna att man inte bara representerar sig själva, utan hela Zambia och 20 plus miljoner människor. Då fick man känslan av att “wow, den här matchtröjan kanske är lite tyngre än i klubblaget”.

När FotbollDirekt pratade med Jack Lahne i januari berättade han om strävan efter att återfinna glädjen till fotbollen och till viss mån sig själv.

Nu har han gjort sex mål på 16 ligamatcher under den pågående säsongen, har tagits ut för att spela mästerskap med Zambia och är på god väg att hitta tillbaka den glädje han har saknat.

– Jag är verkligen på god väg, men jag känner fortfarande att det är ett litet steg kvar till att spela den fotboll jag älskar. Det är nästa steg.

Vad är det för typ av fotboll?

– Jag gillar det BP-fostrade med kombinationsspel. Det är den typen av fotboll jag växte upp med. Jag har inte helt kommit in i det i år men jag känner att jag är på god väg att göra det. Jag känner att det är det sista, plus assister som hade varit kul att få göra några, avslutar Lahne med ett skratt.