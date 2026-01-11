Glasners hårtork: ”Vårt U21-lag hade gjort det bättre”

Crystal Palace stod för ett kolossalt fiasko då man förlorade mot amatörlaget Macclesfield Town i FA-cupen.

Efter matchen höll inte Premier League-klubbens tränare, Oliver Glasner, tillbaka orden.

– Jag är extremt orolig, säger han till TalkSport.

Foto: Alamy

Under gårdagen spelades delar av den tredje rundan i FA-cupen. De regerande mästarna Crystal Palace ställdes mot Macclesfield Town från den engelska sjättedivisionen – som stod för den största skrällen i FA-cupens historia.

Siffrorna skrevs till 2-1 för hemmalaget som också ledde matchen med två mål och när slutsignalen gick var det vilda scener som utspelade sig på Leasing.com Stadium.

I bortalaget var känslorna det motsatta, åtminstone hos huvudtränare Oliver Glasner. I en intervju med brittiska TalkSport var han tydlig med hur kan kände.

– Spelar man mot ett amatörlag ska man inte behöva någon taktik, jag tycker ärligt talat inte att man ska behöva en tränare, inledde han.

– Jag var fotbollsspelare i 19 år och jag vet att sådana här saker kan hända. Men sättet vi spelade på – deras målvakt kunde ha blivit matchens lirare och vi kunde ha haft otur i vissa situationer – men så var det inte.

– Å andra sidan tycker jag att vårt U21-lag hade gjort det bättre än vad vi gjorde i dag. Därför måste saker förändras.

Crystal Palace är också inne i en svag period där deras senaste seger kom den 11:e december, mot Shelbourne i Conference League. Det får i sin tur Glasner att känna en stor oro.

– Nu när du frågar mig direkt efter matchen är jag extremt orolig, avslutar han.

