TV: Macclesfields megaskräll – sänkte Crystal Palace

Macclesfield chockade i FA-cupen.

Sjättedivisionslaget slog ut de regerande mästarna Crystal Palace med 2–1.

FA-cupens tredje runda spelas under helgen. De regerande mästarna Crystal Palace ställdes mot Macclesfield Town i den engelska sjättedivisionen.

I den första halvleken chockade Macclesfield de regerande mästarna. Med bara minuter kvar till paus satte Paul Duffy 1–0 till hemmalaget.

Men Macclesfield nöjde sig inte där. Efter dryga timmen spelad utökade amatörklubben till 2–0 genom Isaac Buckley-Ricketts.

Macclesfield är på väg mot en megaskräll mot regerande FA-cupmästarna Crystal Palace 👀 Macclesfield spelar i den engelska sjättedivisionen, National League North pic.twitter.com/78NctpGiP5 — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) January 10, 2026

Med en minut kvar av ordinarie tid reducerade ”Eagles” efter en läcker frispark av Yeremy Pino.

Det räckte dock inte för Premier League-laget som fick se sig själva utslaget. Macclesfield stod för en megaskräll när slutresultatet skrevs till 2–1.

– Den största skrällen i FA-cupen genom alla tider, säger kommentatorn i Viaplays sändning.

Senaste gången ett amatörlag slog ut de regerande mästarna var säsongen 1908/09.



