Gör succé i Liverpool – slagit rekord: ”Hoppas det håller i sig”

Kval mot Umeå med AIK för ungefär ett år sedan, efter det har det gått fort för Beata Olsson.

Anfallaren har nyligen nätat mot Arsenal och Chelsea, samt slagit rekord i Women’s Super League.

– Det känns bra, jag är väldigt glad över att jag har kommit in i den här målformen, säger hon till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

2024 vara Beata Olsson en starkt bidragande faktor till att AIK höll sig kvar i damallsvenskan via kvalspel mot Umeå IK.

Kontraktet med AIK gick ut vid årsskiftet och flyttlasset gick till Kristianstads DFF där anfallaren fortsatt att imponera under våren och när sommarfönstret öppnade valde engelska Liverpool att värva henne.

I England har succén fortsatt för Olsson, som hittills står noterad för sju mål på elva matcher i Merseyside-klubben.

– Det känns bra, jag är väldigt glad över att jag har kommit in i den här målformen, peppar peppar. Jag hoppas att det håller i sig också, för det är inget man kan ta för givet som anfallare, det handlar jättemycket om självförtroende och hur man känner att man kan prestera. Jag känner ändå nu när jag kliver in i matcherna att jag kan skapa något av det jag får, sen hade jag gärna velat skapa lite fler lägen och det är det jag försöker jobba på nu, säger hon och förklarar vidare:

– Att jag kanske kan skapa något mer till mig själv, att inte alltid bara vara på rätt plats utan att kanske bli bättre på att utmana och våga driva mot backlinjen. Men det känns jättebra.

Senaste målet kom förra helgen mot Arsenal och den fullträffen gjorde faktiskt svenskan historisk, med det målet var Olsson den första spelaren någonsin att göra mål i fyra av sin fem första starmatcher i Women’s Super League.

– Jag visste inte ens att det var ett rekord, men det är kul. Sen betyder det kanske inte jättemycket, men något som det kanske betyder är att jag är bra på att anpassa mig till olika klubbar. För ett år sedan spelade jag i AIK, vilket är sjukt att tänka på. Vi hade då precis kvalat mot Umeå så för mig har det gått väldigt fort, men jag tycker att jag har blivit bra på att anpassa mig och komma till rätta snabbt, så det kanske är det som det här rekordet säger.

Precis som du säger, för ett år sedan var det kval mot Umeå, ett år senare så har du gjort mål mot klubbar som Chelsea och Arsenal i Women’s Super League Du var nyligen med i A-landslagstruppen. Det har gått väldigt, väldigt fort, har du hunnit stanna upp något och kanske ge dig själv en klapp på axeln?

– Jag vet inte, men det är faktiskt många som har påmint mig om det. Jag har haft många vänner och många i familjen som alltid trott på mig, men det svåraste är alltid att tro på sig själv. Jag har väl haft en långsiktig tro på att jag kan det som jag gör nu, men jag har väl aldrig trott att det skulle gå så fort. Så jag har väl försökt att stanna upp, framförallt efter landslagssamlingen. Då kände att jag vill självklart mer, men jag har ändå lyckats med saker. Så jag försöker ta lite tid till det och jag har som sagt fin familj och fina vänner som påminner mig att det är okej att vara nöjd, det betyder inte att man nöjt sig, utan bara att man känner att saker går bra.

A goal to make history 🤩



Beata Olsson is the first player ever in the @BarclaysWSL to score in four of her first five starts 👏 pic.twitter.com/YCrqS5o6ae — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) December 6, 2025

”Efter samlingen kände jag att det här är en nivå som jag klarar av”

Succén har även tagit henne hela vägen till det svenska damlandslaget. När Rebecka Blomqvist tvingades lämna återbud till den senaste landslagssamlingen valde Tony Gustavsson att kalla in Liverpool-stjärnan.

– Det var jättekul, sen hade det såklart varit jättekul att få spela, men det jag tagit med mig från samlingen var att jag kände att jag hade kunnat spela på den nivån. Sen är jag självklart ödmjuk kring det, men jag är i en bra form och det är en situation som är rolig att vara i för man är med bra spelare, det är bättre tempo och man blir bättre själv i en sådan miljö. Sen efter samlingen kände jag att det här är en nivå som jag klarar av och jag tror att jag hade kunnat bidra. Sen har vi fantastiskt fins konkurrens på alla positioner i landslaget.

– Det var som sagt väldigt roligt att få vara med och jag fick bättre självförtroende av det också. När man innan bara sett landslaget spela är det svårt att sätta sig själv i situationen, på samma sätt som det var svårt att sätta mig i den här ligan innan jag kom hit, men att få ta del av det gör ju att det hela känns lite mindre långt bort. Jag fick också en bra känsla efter samlingen.

För Blågult väntar som bekant VM-kval nu till våren och Olsson är gärna med i landslaget igen, även om landslaget generellt inte är något hon laget allt för mycket tanke på under karriären.

– Egentligen har jag kanske aldrig lagt så stor vikt på landslaget, för det är inget som man kan påverka själv, mer än sin egen form. Jag tycker att det var en fin bekräftelse att jag är i bra form och därför fick vara med. Om jag fortsätter att ha bra form och går bättre för laget så är det klart att man hoppas att det jobbet fortsatt syns, sen beror det på mycket annat. Jag känner mig i vilket fall bekväm i situationen och det hade varit kul att vara med.

Huruvida det blir spel i kommande VM-kval återstår att se, innan dess ska Olsson och lagkamraterna försöka få ordning på resultaten i Liverpool. Även om svenskan har gått starkt så har det gått tungt för laget, som i skrivande stund placerar sig sist i den engelska ligan.

– Vi måste bli lite tuffare och lite mer ”game-smarta” i matcherna. Vi har nyligen haft två okej resultat i 1–1 mot Chelsea och 2–1-förlusten mot Arsenal. Efter den matchen var känslan också att fasiken här borde i ha haft en poäng. Jag tycker att vi respekterar det hårda jobbet på ett sätt som många lag i den här ligan inte gör och vi blir bättre, måste vi försvara i 90 minuter och behålla bollen när vi kan, ja då är det vårat sätt att spela fotboll, det finns heder i det också. Det känns också som att vi har byggt upp lite självförtroende i laget, en känsla att vi faktiskt kan.

Imorgon väntar en riktig sexpoängsmatch för Liverpool, detta då man ställs mot West Ham, som ligger en placering före i taballen.