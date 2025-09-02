Grimsby straffas – efter segern mot United

Grimsby Town chockade Manchester United när de slog ut jätten ur Carabao Cup.

Nu bötfälls League Two-klubben på grund av att de har använt oregistrerade spelare.

Foto: Bildbyrån

Efter en galen match mellan Manchester United och Grimsby Town, som gick hela vägen till straffar, vann till slut League Two-laget.

Men skrällsegern kommer att kantas av tunga böter för Grimsby.

EFL meddelar att klubben tvingas betala 20 000 pund (motsvarande drygt 254 000 kronor) efter att ha brutit mot turneringens regler. Grimsby använde spelaren Clarke Odour – som inte hade blivit registrerad i tid för matchen.

Odour registrerades en minut efter deadline. EFL svarar även på situationen.

”Styrelsen noterar att klubbens bristande efterlevnad inte var avsiktlig med att vilseleda eller bedra. Klubben har sedan dess vidtagit flera åtgärder för att förhindra en liknande händelse i framtiden”, skriver EFL i ett meddelande.









