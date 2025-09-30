Gül spräckte målnollan i Porto: ”En välförtjänt belöning”

Deniz Gül har öppnat sitt målkonto i Porto denna säsong.

Nu hyllas han stort av tränare Francesco Farioli.

– Han har allt för att spela på högsta nivå, säger Farioli enligt O Jogo.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Det var under sommaren 2024 som Deniz Gül, 21, lämnade Hammarby för spel i portugisiska Porto.

Under inledningen av årets säsong har storklubben inlett alldeles utmärkt, då man har vunnit sju av sju möjliga matcher.

Den senaste segern i ordningen kom under måndagskvällen, då man besegrade Arouca med 4-0. Då skulle även den forne Bajen-anfallaren Gül göra sitt första mål för säsongen.

Efter matchen hyllades också Gül stort av Porto-tränaren Francesco Farioli – som menar att 21-åringen minst sagt kan ersättaa nfallsstjärnan Samu Aghehowa.

– Absolut. Jag har redan sagt tre-fyra gånger vilket avtryck han satt på träningarna, och nu får han mer speltid. Han har allt för att spela på högsta nivå. Han är fysiskt stark, tekniskt bra och han behöver bara tro på sig själv lite mer. Målet var är en välförtjänt belöning för vad han åstadkommit på träningarna, och jag hoppas han fortsätter växa”, säger Farioli enligt O Jogo.

Deniz Gül har gjort matcher för det svenska U21-landslaget men har valt att representera Turkiets A-landslag.