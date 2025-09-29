Porto för tuffa för Arouca – förlust med 0–4

Porto-seger med 4–0 mot Arouca

Portos sjunde seger på de senaste sju matcherna

Samuel Aghehowa avgjorde för Porto

Arouca förlorade på hemmaplan i Primeira Liga herr mot Porto, med 0–4 (0–1).

Arouca–Porto – mål för mål

Porto gjorde första målet. Samuel Aghehowa slog till, redan i tolfte minuten. Direkt efter pausen ökade Deniz Daniel Gul Portos ledning.

Med en halvtimme kvar att spela fick Francisco Moura träff på pass av Borja Sainz och ökade ledningen för Porto.

Till slut kom också 0–4-målet genom Zaidu Sanusi i 85:e minuten.

Det här betyder att Porto leder serien och Arouca är på tionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars.

Nästa motstånd för Arouca är Famalicao. Lagen möts söndag 5 oktober 16.30.

Arouca–Porto 0–4 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (12) Samuel Aghehowa, 0–2 (51) Deniz Daniel Gul, 0–3 (60) Francisco Moura (Borja Sainz), 0–4 (85) Zaidu Sanusi.

Varningar, Arouca: David Simao, Pablo Gozalbez, Boris Popovic, Alfonso Trezza, Tiago Esgaio. Porto: Martim Fernandes, Deniz Daniel Gul.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 1-2-2

Porto: 5-0-0

Nästa match:

Arouca: FC Famalicao, hemma, 5 oktober