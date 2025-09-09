Landslagsspelaren Gustaf Nilsson har under sommaren ryktats ifrån Club Brügge.

Det blev inget lån till Samsunspor som det ryktades om.

– Nilsson uttryckte sin önskan om att spela Champions League med sin klubb, säger den turkiska klubbens president Yüksel Yildirim.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren Gustaf Nilsson har under sommaren ryktats bort från Club Brügge, då hans nuvarande klubb inte verkade vara en del av anfallarens framtid.

Den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws kan nu fastslå att det det belgiska transferfönstret är stängt och trots att Club Brügge har öppnat dörren för att låta anfallaren lämna så ser det ut som att Nilsson stannar i den belgiska klubben.

Det ryktades om att Gustaf Nilsson skulle till den turkiska klubben Samsunspor på ett lån med köpoption, men det blir det inget av nu.

Det har tidigare rapporterats att Nilsson varit osäker på en övergång till Samsunspor, men nu ser det ut som att han stannar i Club Brügge.