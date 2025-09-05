Uppgifter: Turkisk klubb jagar Gustaf Nilsson

Gustaf Nilsson, 28, kan lämna Club Brugge.

Enligt Sacha Tavolieri jagas anfallaren av turkiska Samsunspor.

Brugge ska vara öppet för att släppta svensken.

Foto: Alamy

Gustaf Nilsson är oönskad i belgiska Club Brugge. Det rapporterade Het Nieuwsblad för en dryg vecka sedan. Sedan dess har det dock inte blivit en flytt bort från den belgiska klubben, och flera transferfönster i Europa har redan stäng igen.

Nu ser en flytt, trots allt, ut att kunna bli verklighet.

Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri är den turkiska klubben Samsunspor på jakt efter den svenske anfallaren. Diskussioner mellan klubbarna ska redan vara inledda, och det ska handla om ett lån med en utköpsklausul.

🔵⚫️🚨 EXCLUSIVE: Samsunspor going on for Gustaf Nilsson!



🗣️ Discussions ongoing between clubs for a loan deal with a purchase option.



🇸🇪 Club Brugge has opened the door to Nilsson’s departure. #mercato #JPL pic.twitter.com/MI6jd0R3MJ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 5, 2025

Brugge sägs dessutom vara öppet för att släppa iväg Nilsson.