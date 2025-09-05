Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Turkisk klubb jagar Gustaf Nilsson

Gustaf Nilsson, 28, kan lämna Club Brugge.
Enligt Sacha Tavolieri jagas anfallaren av turkiska Samsunspor.
Brugge ska vara öppet för att släppta svensken.

Brygge, Belgien. 27 aug, 2025. BRYGGE, BELGIEN - 27 augusti: Gustaf Nilsson från Club Brugge applåderar för fansen under UEFA Champions League-playoffens andra match mellan Club Brugge och Rangers på Jan Breydel-stadion den 27 augusti 2025 i Brygge, Belgien.
Foto: Alamy

Gustaf Nilsson är oönskad i belgiska Club Brugge. Det rapporterade Het Nieuwsblad för en dryg vecka sedan. Sedan dess har det dock inte blivit en flytt bort från den belgiska klubben, och flera transferfönster i Europa har redan stäng igen.

Nu ser en flytt, trots allt, ut att kunna bli verklighet.

Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri är den turkiska klubben Samsunspor på jakt efter den svenske anfallaren. Diskussioner mellan klubbarna ska redan vara inledda, och det ska handla om ett lån med en utköpsklausul.

Brugge sägs dessutom vara öppet för att släppa iväg Nilsson.

