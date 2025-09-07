Gustaf Nilsson ryktas bort från Club Brügge – och till turkiska Samsunspor.

Det är dock inte en flytt som anfallaren känner sig helt säker kring.

Det rapporterar transferjournalisten Sacha Tavolieri.

Foto: Bildbyrån

Gustaf Nilsson uppges vara oönskad i belgiska Club Brugge, enligt belgiska Het Nieuwsblad. Dessa uppgifter kom för omkring en vecka sedan – men sedan dess har det dock inte blivit en flytt för svensken. Detta samtidigt som flera transferfönster i Europa redan har bommat igen.

För två dagar sedan rapporterade dock transferjournalisten Sacha Tavolieri att den turkiska klubben Samsunspor var på jakt efter den svenske anfallaren. Då sades diskussioner mellan klubbarna redan ha inletts, och det ska handla om ett lån med en köpoption.

Nu skriver dock samma Tavolieri att det inte behöver bli en flytt för Nilsson till Samsunspor, då spelaren själv är tveksam till en sådan lösning. 28-åringen sägs inte vara helt övertygad vad gäller det kontraktsförslag som har förts fram.

Däremot ska Brügge och Samsunspor vara överens om låne-övergången. Vidare sägs den turkiska klubben inkomma med ett förbättrat kontrakt med hopp om att värva Gustaf Nilsson.

🇸🇪 At this moment, Gustaf Nilsson is not (yet?) convinced by Samsunspor’s contract offer, as the club is struggling to persuade the player despite already having agreed with Club Brugge for a loan with a purchase option. 🔴⚪️ Samsunspor set to return with an improved contract… https://t.co/6vVGzKRJM1 pic.twitter.com/SFqSLq4jid — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 6, 2025



