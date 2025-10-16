Hammarby förberedda på avancemang – redan bokat 3 arena

Hammarby har ena foten i nästa runda av Europa Cup.

Inför ett troligt avancemang så har man nu också börjat förbereda sig.

Detta genom att boka upp 3 arena vid en eventuell åttondelsfinal, detta rapporterar SvenskaFans.

Foto: Bildbyrån

Hammarby körde över SK Brann i det första mötet i Europa Cup. Bajen vann med hela 4–1 och har således ena foten i nästa rundan inför kvällens returmöte i Norge.

Försnacket och efterspelet handlade dock främst om spelplan snarare än matchen. Mötet mellan Bajen och Brann fick som bekant gå av stapeln på Grimsta, detta då Kanalplan inte håller för Uefa-tävlingar, medan 3 arena var uppbokat för ett företagsevent.

– Det är inte att okej, jag tycker inte att vi ska spela på Grimsta men det är ingenting som påverkar vår prestation och det gör det inte heller. Vi kämpar på och krigar på där och jag är jätteglad att så många åker dit och stöttar oss som de gör. Sen hade det varit så mycket bättre att spela på Kanalplan men tyvärr är det inte godkänt, säger Ellen Wangerheim till SvenskaFans.

Något spel på Grimsta ser det dock inte ut att bli i nästa runda.

SvenskaFans rapporterar att Stockholm Live meddelar att Hammarby bokat upp 3 arena inför en eventuell åttondelsfinal som spelas 11/12 november och 19/20 november.

Vilka Hammarby får möta vid avancemang lottas imorgon, den 17 oktober.