Hammarby ska tillbaka till Lissabon: ”Många fina minnen därifrån”

Hammarby vann mot Ajax och ska spela kvartsfinal mot Sporting.

Det innebär att Bajen ska tillbaka till Lissabon.

– Vi har väldigt många fina minnen därifrån när vi gick till Champions League och vi har fantastiska minnen därifrån så vi ska skapa nya minnen, säger Vilde Hasund till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann Europa Cup åttondelsfinalen mot Ajax med 6–2 över två matcher.

Vilde Hasund fick göra Hammarbys sista mål för säsongen när hon dundrade in 3–1 målet.

– Väldigt kul. Jag får väl bollen av Sofia och jag kommer i ett bra skottläge som jag gillar, säger Hasund till FotbollDirekt.

Segern innebär att Hammarby är klara för kvartsfinal och där ställs de mot Sporting Lissabon.

– Det blir kul. Kvartsfinal i Europacupen, det är stort.S å det blir kul att få åka dit och ta oss an Sporting.

Ni var i Lissabon förra året och vann mot Benfica. Nu ska du tillbaka till Lissabon. Hur ska det bli?

– Nej men otroligt kul, vi har väldigt många fina minnen därifrån när vi gick till Champions League och vi har fantastiska minnen därifrån så vi ska skapa nya minnen.

Bajens kvartsfinalmöte med Sporting spelas den 11 februari och den 18 februari. Hammarby avslutar på hemmaplan.