Hammarby tar emot Ajax – se elvorna här

Hammarby tar emot Ajax i returmötet i Europa Cup.

Här är kvällens startelvor.

Foto: Bildbyrån

”Bajen” välkomnar Ajax till 3arena för att spela returen i åttondelsfinalen i Europa Cup. Hammarby har ett bra utgångsläge efter förra veckans 3–1 seger på bortaplan.

Det laget som vinner dubbelmötet kommer ställas mot Sporting Lissabon i februari.

Startelvor

Hammarby:

Loeck – Holmberg, Bragstad, Carlsson, Blakstad – Joramo, Miyagawa, Hasund – Lennartsson, Wangerheim, Jøsendal

Ajax:

van Eijk – De klonia, van de Velde, van Asten, Visscher – Spitse, Colin, Noordman – van Egmond, Derks, Tolhoek