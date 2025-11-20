Hammarby tar emot Ajax – se elvorna här
Hammarby tar emot Ajax i returmötet i Europa Cup.
Här är kvällens startelvor.
”Bajen” välkomnar Ajax till 3arena för att spela returen i åttondelsfinalen i Europa Cup. Hammarby har ett bra utgångsläge efter förra veckans 3–1 seger på bortaplan.
Det laget som vinner dubbelmötet kommer ställas mot Sporting Lissabon i februari.
Startelvor
Hammarby:
Loeck – Holmberg, Bragstad, Carlsson, Blakstad – Joramo, Miyagawa, Hasund – Lennartsson, Wangerheim, Jøsendal
Ajax:
van Eijk – De klonia, van de Velde, van Asten, Visscher – Spitse, Colin, Noordman – van Egmond, Derks, Tolhoek
