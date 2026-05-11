Hansi Flicks sorg: ”Övervägde om jag skulle dölja det”

Barcelona kammade hem La Liga-titlen efter seger mot ärkerivalen Real Madrid.

Under söndagen vann Barcelona den inhemska ligatiteln för 29:e gången genom historien. Detta efter att ha besegrat Real Madrid med 2–0 hemma på Camp Nou.

Efter matchen hade laget tränare Hansi Flick svårt att hålla tårarna borta. Inför avgörandet brottades tysken med en personlig förlust.

– I morse ringde min mamma mig och sa att min pappa hade gått bort. Jag övervägde om jag skulle dölja med eller om jag skulle berätta för laget, säger tränaren på en pressträff efter matchen.

Hansi Flick valde att dela sorgen med sina spelare.

– För mig är laget som en familj. Vad de har gjort är otroligt. Jag kommer aldrig glömma det här ögonblicket, säger Flick och fortsätter:

– Jag är mycket glad och stolt över allihopa. Alla spelarna, min stab. Jag uppskattar väldigt mycket att jobba för den här fantastiska klubben

Hansi Flick har nu lett Barcelona till två raka ligatitlar sedan han tog över klubben i maj 2024.