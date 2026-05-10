FC Barcelona är bäst i Spanien.

Dagens seger mot Real Madrid i El Clásico slog spiken i kistan.

Ligatiteln är ”Barcas” 29:e genom tiderna.

Efter en succésäsong, med bara fyra förluster och ett kryss i bagaget, hade den katalanska storklubben Barcelona möjligheten att säkra titeln i spanska La Liga under söndagskvällen.

Då tog man nämligen emot sin ärkerival, Real Madrid, hemma på Camp Nou där en poäng eller mer förkunnade faktumet att man var bäst i Spanien.

Då började det också på bästa tänkbara sätt för Hansi Flicks lag.

Redan i den åttonde minuten gjordes Ferran Torres ner av Rüdiger strax utanför straffområdet. På den efterföljande frisparken böjde Marcus Rashford elegant in bollen i det första krysset och tog ledningen i gigantmötet.

Därefter tog det nio minuter innan Ferran Torres utökade hemmalagets ledning – efter en mycket fin klackassist av Dani Olmo.

I den andra halvleken hade Real Madrid en boll i nät från Brahim Diaz, som dock kom att dömas bort för offside.

När domaren till sist blåste för fulltid på Camp Nou förkunnade han inte bara en tämligen enkel seger för FC Barcelona – utan också katalanernas 29:e ligatitel.

Svenske Roony Bardghji inledde matchen på bänken och blev kvar där hela kvällen.