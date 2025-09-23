Ousmane Dembélé är världens bästa fotbollsspelare.

När den franska stjärnan mottog Ballon d’Or-priset bröt han ihop.

– Det är inte lätt att vinna det här priset, sa han i sitt tacktal.

Foto: Alamy

Han vann allt som gick att vinna för europeiska klubblag förra säsongen. Efter totalt 35 mål och 16 assist på 53 matcher förra säsongen, när Paris Saint-Germain säkrade både den franska ligan och cupen, samt Champions League utsågs storstjärnan Ousmane Dembélé, 28, till världens bästa fotbollsspelare på gårdagskvällens Ballon d’Or-gala.

När fransmannen tog emot sitt pris på scenen, ackompanjerad av sin mamma, blev känslorna för stora.

– Det jag just har upplevt är exceptionellt, jag har inga ord för det som hände med PSG. Jag känner mig lite stressad, det är inte lätt att vinna det här priset, och att få det överlämnat av Ronaldinho, en fotbollslegendar, är exceptionellt, sade en känslosam Dembélé.

Foto: Alamy

– Jag vill tacka PSG som kom och hämtade mig 2023. Det är en otrolig familj. Presidenten Nasser (Al-Khelaifi) är som en far för mig. Jag vill också tacka all personal och tränaren, som har varit exceptionella mot mig – han också är som en far – och alla mina lagkamrater. Vi har praktiskt taget vunnit allt tillsammans. Ni stöttade mig i både de goda och de svåra tiderna. Denna individuella trofé är en som laget har vunnit tillsammans.

✔️ Se hela tacktalet i spelaren ovan!