Hårda kravbilden i Sydkorea: “De trodde att jag var Messi” 

I Sydkorea är människorna trevliga, maten god och tågen i tid.

Däremot var livet som utländskt proffs i andraligaklubben Chungnam Asan minst sagt speciellt.

– Gjorde man inte hattrick blev man typ ifrågasatt, det handlade om att prestera, säger Adam Bergmark Wiberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Förra veckan stod det klart att den tidigare Österspelaren Adam Bergmark Wiberg återvände till Sverige och hade skrivit på för IFK Göteborg.

✔️ Läs även: Blåvitt-förvärvet redo – vid behov: ”Min fysiska form är bra”

Detta gjorde han efter att ha tillbringat ett år i Sydkorea och andraligaklubben Chungnam Asan FC – som var något av en omvälvande upplevelse för den 28-årige yttern.

– Det var hehe… Ett speciellt äventyr, inleder Adam Bergmark Wiberg.

– När folk kommer och frågar hur det var i Korea känns det som att man skulle beskriva en bok för att få ut allting, bara fast det var ett år. Det var mycket som hände och mycket nya intryck. Korea som land håller jag väldigt högt, saker och ting fungerar väldigt bra. Tågen är i tid, människorna är snälla, det är billigt att leva där och man får mycket respekt. Landet i sig är jättebra på så många vis, bara matkulturen är grym.

Även om Sydkorea som land hade mycket att bjuda på var Adam Bergmark Wiberg där för att spela fotboll. Det var en helt annan femma, menar han själv.