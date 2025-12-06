Hellberg bjöds på sång: ”Merry Christmas, Kim Hellberg”

Kim Hellberg har fått en smakstart i Middlesbrough.

Under gårdagens 4–1-seger mot Hull City bjöds han till och med på en sång tillägnad sig själv av bortapubliken.

– De var väldigt bra, det var många och de var högljudda, säger han via Boro Live.

Foto: Alamy

Kim Hellberg har fått en otrolig smakstart på livet i England och Middlesbrough. Premiärsegern under Hellberg mot Derby County följdes i går kväll upp med en överkörning av Hull City på bortaplan.

Middlesbrough vann med hela 4–1 och de tillresta bortasupportrarna passade på att bjuda nye huvudtränare på en sång tillägnad honom.

”It´s the season of love and understanding, Merry Christmas, Kim Hellberg”, sjöng bortapubliken.

– De var väldigt bra, det var många och de var högljudda. Så det var en fantastiskt första bortamatch att få se och uppleva det. Jag är väldigt stolt över allas prestation, säger Hellberg via BoroLive.

Middlesbrough vann som nämnt matchen med 4–1 och redan i paus ledde man med 4–0.

Hellberg var såklart väldigt nöjd med den första halvleken, men han var även nöjd med hur man stängde ner matchen i den andra halvleken.

– Brilliant match från spelarna, direkt från start. Hur vi spelade med bollen, hur vi kunde gå från långsamt till väldigt väldigt snabbt i uppbyggnaden, hur vi hittade in bakom dem. Vårt återerövringsspel när vi tappade bollen, det var briljant. Jag är väldigt stolt över spelarna och deras prestation i första halvlek, sedan hur vi stänger matchen på ett bra sätt i andra halvlek.