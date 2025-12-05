Hellbergs succé fortsätter – ny seger för ”Boro”
Kim Hellberg har fått en kanonstart i Middlesbrough.
Under fredagen besegrade ”Boro” Hull med 4–1.
Kim Hellberg lämnade Hammarby för Championship-klubben Middlesbrough i slutet av november. Den svenske tränaren fick en drömstart när de vände och vann mot Derby County förra veckan.
Under fredagen ställdes Middlesbrough mot Hull City – och även det blev en seger för Hellbergs gäng.
Efter en halvleken där ”Boro” tagit en 4–0-ledning lyckades inte motståndarna vända. Matchen slutade 4–1.
Segern innebär att Middlesbrough kliver upp på en andra plats i Championship-tabellen bakom Coventry som har en match mindre spelad.
”En bra kväll för ’Boro’, det där är Hell-boll”, skriver lokaltidningen Teesside Live.
