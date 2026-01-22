Hellbergs ilska: ”Fruktansvärt – det värsta spelet”

Middlesbrough var illa ute mot Stoke.

Då rasade den svenske tränaren Kim Hellberg.

– Det var en fruktansvärd första 25 minuter, säger han till BBC.

Foto: Bildbyrån

Efter ett tidigt baklängesmål mot Stoke i går, onsdag, såg det ut att kunna gå riktigt illa för Middlesbrough och den svenska tränaren Kim Hellberg. ”Boro” var i desperat behov av poäng för att haka på i toppstriden i engelska The Championship, men när matchen gick till halvtid var det Stoke som hade ledningen.

Sedan hände något i Middlesbrough-led.

– Det var en fruktansvärd första 25 minuter, det värsta spelet, att inte vara modig i sin position – men i andra halvlek hade vi en annan attityd och vände matchen, säger Hellberg till BBC.

Vände och vann

I den andra halvleken vände ”Boro” på steken efter två tidiga mål och gick från matchen med alla tre poäng och en andraplats i tabellen.

– Jag kände att vi inte var skärpta, men så är livet ibland. Vi väckte dem i halvtid och det var en annan historia, vi var starka, säger Kim Hellberg.

Foto: Bildbyrån

Middlesbrough är tvåa i The Championship efter 28 omgångar med sex poäng upp till Coventry i serieledning. Två poäng skiljer till Ipswich på tredjeplats, som har en match mindre spelad.