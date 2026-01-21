Middlesbrough tog tredje raka segern i ligan

Middlesbrough fortsätter att vinna under Kim Hellberg.

Under onsdagen satt segern dock långt inne – då man vände och vann borta mot Stoke.

Foto: Alamy

Efter att ha inlett med fyra raka segrar tappade Middlesbrough poäng i de fyra efterföljande matcherna i The Championship.

Nu är man minst sagt tillbaka på segertåget under Kim Hellberg och David Selinis manskap.

Efter att ha besegrat Southampton och West Bromwich i de två tidigare omgångarna gästade man idag Stoke City på Bet365 Stadium.

Där skulle man hamna i underläge redan efter en kvart, då Tomáš Rigo nätade i vad som blev den första halvlekens enda fullträff.

I den andra ryckte Hellbergs ”Boro” upp sig och vände på matchen under elva minuter. Det första målet gjorde Alan Browne i den 48:e minuten och det andra kom från Tommy Conway med 59 minuter på klockan.

Det resultatet stod sig trots att hemmalaget drog på sig ett rött kort – och Middlesbrough tog sin tredje raka seger i ligan. Nu ligger man också åter två i tabellen.