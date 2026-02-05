Ingen regeländring för Manchester City och Guehi

Pep Guardiola hoppades på en regeländring så att Marc Guehi skulle få spela ligacupfinalen.

Någon sådan blir det dock inte rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Manchester City plockade in Marc Guehi från Crystal Palace under vinterfönstret. Under gårdagen säkrade City en plats i ligacupfinalen då man besegrade Newcastle United med 3–1 (totalt 5–1 över dubbelmötet).

I gårdagens returmöte fanns inte Guehi med i truppen och anledningen till det är att spelare som värvas efter den första semifinalen inte får användas under resten av turneringen.

Efter gårdagens match uttalade sig Pep Guardiola kring regeln och vädjade om en ändring till finalen.

– Förhoppningsvis kommer vi till finalen med spelare som är i form och förhoppningsvis kan vi övertyga Carabao Cup om att Marc kan spela finalen, för det är svårt att förstå. Klubben har gjort en stor investering för att få in en spelare, sa han till Sky Sports.

Någon ändring ser det dock inte ut att bli.

Sky Sports rapporterar nämligen att EFL inte kommer ändra reglerna och Guehi kommer således att få stå över ligacupfinalen mot Arsenal i mitten av mars.