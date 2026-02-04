TV: Manchester City vidare till final – trots Elangas första mål

Manchester City kommer att spela final i ligacupen mot Arsenal.

Det står klart efter onsdagens 3-1-seger mot Newcastle United.

Detta i en match där Anthony Elanga gjorde sitt första mål för ”The Magpies”.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Efter att ha vunnit det första semifinalmötet med 2-0 på bortaplan välkomnade Manchester City Newcastle United till Etihad Stadium i Manchester.

Där spelades den andra och avgörande matchen för vilket lag som kommer att ställas mot Arsenal i finalen.

Det skulle, tämligen snabbt, visa sig bli de ljusblå från Manchester. Redan efter sju minuter gjorde Omar Marmoush, som fick chansen från start istället för Erling Haaland, 1-0 innan han senare utökade ledningen till 2-0 efter en halvtimmes spel.

Tre minuter senare var det dags för kvällens tredje mål. Det stod Tijjani Reijnders för vilket innebar att hemmalaget ledde dubbelmötet med 5-0 efter 135 spelade minuter. Kort före paus tvingades även Newcastles Anthony Gordon till byte med en befarad hamstring-skada.

I den andra akten skulle förvisso svenske Anthony Elanga reducera matchen efter att ha blivit inbytt efter paus, men Newcastle förlorade alltjämt dubbelmötet stort. Målet var Elangas första i Newcastle-tröjan, efter 31 matcher utan nätrassel.