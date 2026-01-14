Inter undvek fiasko – kan rycka i toppen

Inter fick med sig segern mot Lecce.

Nu kan ”I Nerazzurri” rycka i tabelltoppen.

Foto: Alamy

Inter hade chansen att rycka i toppen av Serie A efter Napolis oväntade poängtapp mot Parma tidigare under onsdagen, men mot bottenlaget Lecce såg tabellettan ut att gå mot en rejäl missräkning.

När matchklockan började närma sig 80 minuter var ställningen fortsatt 0–0. Då klev inhopparen Francesco Pio Esposito fram och sköt segern till hemmalaget.

Det innebar att Inter rycker i tabellen, med sex poäng ned till Milan på andraplatsen som har en match mindre spelad. Milan gästar Como i morgon, torsdag.