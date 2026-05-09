Isak buades ut när Liverpool kryssade

Alexander Isak var tillbaka i spel när Liverpool tog emot Chelsea.

Då buades svensken ut när matchen slutade i kryss.

Alexander Isak var tillbaka i matchtruppen mot Chelsea efter att ha haft en liten skadeperiod igen.

Liverpool fick en drömstart när de tog ledningen redan efter fem minuter genom Ryan Gravenberch.

Innan första halvlek var över kunde Chelsea kvittera i matchen. Enzo Fernandez stod för en frispark som på ett drömlikt sätt gick in i mål.

Alexander Isak blev inbytt i den 67:e minuten och ersatte Rio Ngumoha. Bytet buades ut av delar av publiken på Anfield.

Startelvor:

Liverpool: Mamardashvili – Jones, Van Dijk, Konate, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch – Frimpong, Gakpo, Ngumoha.

Chelsea: Jörgensen – Gusto, Fofana, Colwill, Hato, Cucurella – Caicedo, Andrey Santos, Fernandez – Palmer, Joao Pedro.



