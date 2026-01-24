Prenumerera

Foto: Alamy

Jesper Karlsson sågas: ”Presterat dåligt överallt”

Nilo Ek
Jesper Karlsson har lånats ut igen.
Svensken kritiseras av den italienska journalisten Andrea Losapio.
”Han presterade dåligt i Bologna, sämre i Lecce”, skriver han på sajten Tuttomercatoweb.

Jesper Karlsson, 27, lämnade Aberdeen för nederländska FC Utrecht. Dessförinnan kommer svensken från en tuff period i Serie A.

Totalt blev det 15 framträdanden i Bologna och 13 i Lecce. journalisten Andrea Losapio, som skriver för tidningen Corriere dello Sport och sajten Tuttomercatoweb sågar Karlssons insats från tiden i Italien.

”När Jesper Karlsson kom till Bologna hade ingen förväntat sig att han skulle misslyckas med att göra en minimal skillnad i Serie A”, skriver Losapio och fortsätter:

”Han presterade dåligt i Bologna, sämre i Lecce, och lånades sedan ut till Aberdeen i somras”.

Journalisten skriver att Karlsson tagit steg under tränaren Jimmy Thelin i Aberdeen – samtidigt som det önskades mer.

”Inte den inverkan många hade förväntat sig. Det är också därför han valde att säga upp sitt kontrakt och gå med i Utrecht”

