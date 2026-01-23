Klart: Jesper Karlsson klar för ny klubb
Jesper Karlsson har gjort klart med ny klubb.
Svensken går på lån till FC Utrecht.
Under gårdagen stod det klart att Jesper Karlssons utlåning till Aberdeen brutits i förtid.
Denna fredagseftermiddag så står det klart att yttern nu återvänder till Nederländerna, där han gjorde succé i AZ Alkmaar häromåret. Det är dock inte en comeback i AZ som väntar, utan istället väntar spel i Utrecht.
Utrecht meddelar i dag att man är överens med Bologna om ett lån av Jesper Karlsson som sträcker sig över resten av säsongen.
– Det är en fin möjlighet för mig att visa vad jag kan i FC Utrecht, säger Karlsson via klubbens hemsida.
