Johanssons oväntade möte i Dallas: ”Jag känner hans kusin”

Mjällbys succéman Herman Johansson gör sig hemmastadd i sin nya hemstad.

MLS-klubbens sportchef berättar om värvningen och hans första tid i Texas.

– Han klickade i många boxar för oss, berättar Andre Zanotta ”FC Dallas Radio Network”.

Foto: Alamy / Bildbyrån

Jakob Bergelv.

Dagen före nyårsafton stod det klart att Herman Johansson skulle lämna Mjällby och Hällevik för miljonstaden Dallas och FC Dallas. I podcasten ”FC Dallas Radio Network” motiverar klubbens sportchef Andre Zanotta beslutet att värva svensken.

– Vi var i behov av en höger wingback som kunde sätta avtryck direkt. Johansson hade sitt livs bästa säsong 2025. Han vann ligan med en väldigt liten klubb och kallades in till landslaget som slåss om en plats i VM.

Enligt Zanotta passar 28-åringen klubbens profil väldigt bra.

– MLS har blivit en mer fysisk liga. Han är en stor kille. Hans fart, fysik och längd kommer bidra mycket till våra fast situationer både offensivt och defensivt. Han klickade i många boxar för oss.

Foto: Bildbyrån

Herman Johansson är född och uppvuxen i Örnsköldsvik, en stad mer känd för att producera ishockeyspelare än fotbollsspelare. När hans nya klubb tog med honom för att se stadens hockeylag Dallas Stars blev kopplingen tydlig.

– När vi kollade matchen så sa han plötsligt ”jag känner hans kusin”, berättar Zanotta.

Vem det rörde sig om framgår inte av podcast-intervjun, men i Dallas Stars spelar både svenska Oskar Bäck från Karlstad och Nils Lundkvist från Piteå.