John Rooneys Macclesfield skrällde – framför storebror Wayne

Under lördagen utspelade sig FA-cupens största skräll någonsin.

Detta då sjättedivisions-laget Macclesfield Town, ledda av John Rooney, besegrade Crystal Palace.

Det gjorde man också framför ögonen på Wayne Rooney.

Foto: Alamy

FA-cupens tredje runda spelas under helgen. De regerande mästarna Crystal Palace ställdes mot Macclesfield Town från den engelska sjättedivisionen – som stod för den största skrällen i FA-cupens historia.

Siffrorna skrevs till 2-1 för hemmalaget som också ledde matchen med två mål och när slutsignalen gick var det vilda scener som utspelade sig på Leasing.com Stadium.

Efter matchen tog sig också hemmalagets tränare, John Rooney, till BBC:s tillresta studio. Där stod hans storebror, den före detta storspelaren i det engelska landslaget och Manchester United, Wayne Rooney. Under intervjun syntes också Rooney den äldre tvingas hålla tillbaka tårarna över sitt syskons enorma prestation.

Macclesfield Town gick i konkurs och likvideras år 2020 efter att man dragit på sig enorma skuldberg. Nu spelar man alltså sin fotboll i den engelska sjättedivisionen, där man ligger på en 14:e-plats.