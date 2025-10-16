Häcken gör flera förändringar i Europa-returen

Häcken har ena foten i åttondelsfinalen.

I kväll spelas returmötet mot polska Katowice.

Efter en 4–0-seger mot den polska klubben GKS Katowice i Europa Cup-spelet i förra veckan har BK Häcken ena foten i åttondelsfinalen i den europeiska andraturneringen.

I dag, torsdag, har Häcken tagit sig till Polen för returmötet. Då gör huvudtränare Mak Lind hela sex förändringar i startelvan jämfört med den första matchen.

Jennifer Falk ersätts av Fanney Birkisdottir i målet. Samtidigt utgår Hanna Wijk, Pernille Sanvig, Tabby Tindell, Anna Anvegård och Felicia Schröder. De ersätts av Nesrin Akgun, Lisa Löwing, Helena Sampaio, Matilda Nildén och Paulina Nyström.

Matchen startar klockan 18:00.

Startelvor:

Katowice:

Seweryn – Nowak, Zawadzka, Cyraniak – Jaszek, Kalaberova, Kozarzewska, Hmirova – Maciazka, Nieciag, Brzeczek.

BK Häcken:

Birkisdottir – Byrnak, Östlund, Löwing, Akgun – Wickenheiser, Helena – Bergström, Nilden, Jusu Baj – Nyström.