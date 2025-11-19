Häcken klart för Europa-kvart – slog ut Inter

BK Häcken är vidare till kvartsfinal.

Hisingslaget tog sig förbi italienska Inter i Europa Cup.

Efter skrällsegern i det första mötet i Europa Cup-åttondelen i förra veckan hade BK Häcken ena foten i kvartsfinalen inför returen mot italienska Inter.

Trots att Häcken aldrig fick hål på det italienska storlaget i returmatchen under onsdagskvällen fick den regerande mästaren med sig ett 0–0-resultat. Därmed är Häcken klart för kvartsfinal i Europa Cup.

I kvartsfinalen ställs Häcken mot vinnaren i matchen mellan isländska Breidablik och danska Fortuna Hjørring. Dubbelmötet spelas i februari 2026.

Startelvor:

Inter:

Runarsdottir – Bowen, Milinkovic, Ivana, Merlo – Csiszar, Santi, Magull – Vilhjalmsdottir, Wullaert, Glionna.

BK Häcken:

Falk – Bergström, Sandbech, Luik, Wijk – Wickenheiser, Sanvig – Tindell, Anvegård, Jusu Bah – Schröder.